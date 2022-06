Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

La vida de Ella vuelve a la normalidad cuando Jannis regresa de Grecia con noticias que lo cambian todo. Allí se reencuentra con una antigua conocida y ahora Jannis se va a convertir en padre. Por mucho que le cueste, quiere separarse de Ella para poder estar con la nueva familia. Ella tenía su tic bajo control en la medida de lo posible y parecía más sólida de nuevo. El nuevo equilibrio también se ve torpedeado por la llegada de Nils, que ahora vive permanentemente con Christina y disputa el lugar de Ella junto a Christina. Al mismo tiempo, Henni destroza la escuela de buceo de su ex, pero Ella descubre que no fue ella, sino su hermano el que entró y robó dinero y le pidió una coartada a su hermana. Cada vez queda más claro que Henni depende emocionalmente de su familia y Christina también tiene que darse cuenta de que en su relación con Nils no es la adecuada.