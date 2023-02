Cómo entrenar a tu dragón - Cine infantil

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7) VO

Hipo es un adolescente vikingo que no encaja con el estereotipo de su pueblo de rudos cazadores de dragones: no sabe lanzar un hacha, no sabe usar una espada y es demasiado pequeño y flacucho para luchar. Su vida cambia cuando traba amistad con un dragón, uno muy especial, dado que se trata de un Furia Nocturna, una raza que se creía extinta. Su relación con el dragón y lo que descubrirá Hipo a medida que vaya haciéndose amigo de la criatura será lo que hará que el mundo de los vikingos cambie por completo.