Sub

Sub

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16) Sub VO

Will encuentra en una remota aldea costera a su esposa Rosalind y a sus hijos, desparecidos repentinamente del hogar, y descubre una escena dantesca: el más pequeño ha muerto, y ni la madre ni las hijas gemelas están en condiciones de explicar lo ocurrido. Will, desolado, pero creyendo que su esposa es inocente del presunto asesinato de su hijo, entierra el cadáver y encubre la muerte con un accidente. Cuando Will indaga en el pasado de su esposa averigua que Rosalind está relacionada con un crimen sin resolver.