Matías juez de línea - Cine

Sub

Sub

Programas para todos los públicos Sub

Matías, un juez de línea, prometió a su madre en el lecho de muerte que nunca mentiría. Al arbitrar un partido de la selección española de fútbol, en el último minuto pita un penalti contra España para ser fiel a su promesa. España no se clasifica para el mundial, y Matías se ve obligado a huir para que no lo linchen. Se refugia en su pueblo natal, donde vive su padre que es alcohólico y al que no ve desde hace años. Pronto acaba descubriendo que todos los vecinos se dedican al contrabando de alcohol.