"Alas de mariposa" 1991 Programas no recomendados para menores de 18 años (NR18)

Sinopsis Ami es una niña introvertida y sensible. Su madre, Carmen, vive obsesionada con la idea de tener un hijo varón, cosa que no preocupa a su marido. Carmen oculta su nuevo embarazo a Ami y empieza a distanciarse de ella. Cuando nace el pequeño, Ami descubre que su vida ya no será la misma. Contenido disponible en España hasta el 24 de octubre de 2021.

Ficha técnica Dirigido por Juanma Bajo Ulloa Reparto Silvia Munt, Fernando Valverde, Susana García, Laura Vaquero, Karra Elejalde Géneros Drama Más información IMDb.com Wikipedia.es