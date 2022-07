Patxi Vila, director del Movistar Team, ha analizado para RTVE la etapa del pavés en Arenberg de este miércoles en el Tour de Francia 2022. "Hoy no vamos a ganar, lo puedes perder... hay mucho que perder y poco que ganar, con llegar a meta sano y salvo y hay que limitar la pérdida de tiempo con otros rivales", explica. "Hoy es la máxima expresión del trabajo en equipo en un equipo ciclista", ha dicho Vila, que apunta que en estas etapas todos los miembros del equipo son importantes, desde los ciclistas hasta los mecánicos. Vila, que reconoce que le gusta el pavés, espera que los que aspiran a la general no pierdan la carrera porque "no sería justo".