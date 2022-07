El guipuzcoano Ion Izagirre (Cofidis), uno de los protagonistas de la fuga del día en el Tour de Francia, admitió que no tuvo fuerzas para responder al ataque del luxemburgués Bob Jungels en el ascenso al Col de la Croix, por lo que se dedicó a defender las opciones de sus compañeros Simon Geschke en la clasificación de la montaña. "No me he sentido bien, como yo quería, y en el puerto cuando arrancó Jungels y vi que no podía seguir bajé a ayudar a Simon Geschke, quien pelea por la montaña. Por detrás formamos un grupo de 10, nos relevamos, pero no hubo manera de alcanzarlo, él tenía buenas "patas" y fue el más fuerte", explicó Izagirre en meta.

También comentó Izagirre la baja de su compañero y jefe de filas francés Guillaume Martin, quien no tomó la salida por Covid. "Es una pena la baja de Guillaume Martin por Covid, parece que volvemos a la situación de 2020. Esperemos que no vaya a más, porque lo sentimos cerca".