Mikel Landa: "En la subida he sufrido bastante. No encontraba el ritmo"

Mikel Landa ha sido protagonista en la subida al Vallter en la etapa 2 de la Volta a Catalunya donde ha compartido subida junto a Evenepoel, Roglic y Ciccone. Sin embargo, el de Murguía se vio recortado en el sprint final: "He sufrido bastante. No encontraba el ritmo. Sabía que en el último kilómetros se me iban a abrir. Contento por haberlo intentado".

