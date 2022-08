Enric Mas, líder del Movistar en la Vuelta que comienza este viernes en Utrecht, confía en dejar atrás los problemas de confianza que le afectaron en el Tour de Francia. No obstante, el balear con dudas sobre su rendimiento. "Hice un reseteado después del Tour y ahora me encuentro dispuesto a afrontar el día a día en la Vuelta. Vamos a ver cómo respondo. Llego más o menos bien, con poco margen respecto al Tour, pero la Vuelta es larga. Espero que vaya bien, la situación personal no hace mucho que ha pasado, no ha habido mucho tiempo para recuperar, pero vengo motivado", ha dicho este jueves. Sobre el asunto de sumar puntos para evitar un posible descenso de categoría, el líder del Movistar se mostró confiado en que al final no habrá apuros. "Tenemos que competir como hemos hecho toda la vida. Si no se puede disputar la general iremos por etapas, sin mirar el puestómetro. Lograremos puntos sin problema, no podemos pensar si bajamos o no, hay que disfrutar de la carrera y sacar puntos", concluyó.

