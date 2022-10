Cerca de ti: Cerca de ti - 24/10/2022 | RTVE Play

A principios de septiembre, Carlos dejaba este mundo y lo hacía según sus familiares “agonizando de dolor” por un error médico que le causó una infección de riñon.

Telva Meldaño, la hermana de este paciente de cáncer cuenta que después de pasar una quimioterapia, la radioterapia y de que le quitaran parte del tumor, días después su hermano empeoró.

Relata que en casa empezó a “encontrarse muy mal, vomitando y sin fuerzas” por lo que llamaron a una ambulancia y “ahí empezó el horror”. Lo llevaron a urgencias, “estuvo toda la mañana y a mediodía llamaron a mi madre para darle el alta a mi hermano, a pesar de que no se encontrara bien”.

“Mi madre discutió muchísimo con los auxiliares, porque su hermano estaba cayéndose y el médico le respondió que si quería que estuviese en urgencias le dejarían en un pasillo. Tras esas palabras automáticamente yo me presenté en urgencias y recogí a mi hermano que estaba cayéndose de la silla de ruedas. No podíamos meterlo ni en el coche, en la misma rotonda del hospital empezó a convulsionar, di la vuelta y lo llevé otra vez a urgencias. Le dije al celador que cómo me dejaban a mi hermano así y me respondió: Bienvenido al hospital”, añade.