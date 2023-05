Cerca de ti: Cerca de ti - 24/05/2023 | RTVE Play

En el Día Mundial de la Esquizofrenia la campaña #SoyMásQueEsquizofrenia pone en valor a la persona y reivindica no reducirla a su diagnóstico. Consta de dos fases: “Lo que soy y no ven” y “Lo que ven y no soy”, a través de la difusión de testimonios reales en redes sociales.

Quienes reciben un diagnóstico de esquizofrenia no solo deben aprender a vivir con la enfermedad, también deben hacerlo con las falsas creencias y mitos existentes que les rodean.

Más información en Cerca de ti