Cerca de ti: Cerca de ti - 20/04/2023 | RTVE Play

El Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, de la Fundación ONCE, ha presentado este lunes un informe que evalúa por primera vez los gastos de la soledad no deseada en España, que superan los 14.000 millones de euros al año, lo que equivale al 1,17% del Producto Interior Bruto de 2021.

