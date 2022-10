Call my agent - T4 - Episodio 3: José García

Sub

Sub

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16) Sub VO

A medida que el talento de Mathias se agota, Andrea no tiene más remedio que dejar que la competencia entre directamente en las filas de ASK, aunque esto no es del gusto de todo el equipo. También debe cuidar a José García que parece incontrolable desde que encontró su amor de juventud en un plató: para asegurar el buen desempeño de la película y proteger a su actor, Andrea debe investigar lo que realmente sucedió.