Call my agent - T4 - Episodio 1: Charlotte Gainsbourg

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Aunque abundan las sospechas sobre el futuro profesional de Mathias, si se unirá a la competencia o creará su propia agencia, Andrea está completamente abrumada por sus nuevas responsabilidades como CEO de ASK. Ya no tiene tiempo para acompañar a sus talentos como en el pasado y se encuentra mintiendo a Charlotte Gainsbourg sobre un proyecto que no ha leído. Cuando se da cuenta de que el guion es muy malo, es demasiado tarde: su actriz ya ha dicho que sí.