Xavier Trias, documental Terenci Moix i atenció a les violències masclistes

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Xavier Trias, president del grup municipal de Trias per Barcelona - Junts per Catalunya. A la secció informativa parlem de la prova del sistema d'alertes al mòbil amb Imma Solé, sotsdirectora de Protecció Civil. A la tertúlia amb Toni Aira i Montserrat Nebrera, connectem amb Rodolfo Irago per conèixer l'actualitat des de Madrid. Conversem amb Laia Rosich, directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes i màxima responsable del 900 900 120. Connectem amb L'Ideal per conèixer l'experiència immersiva Tutankamon, amb el director artístic Jordi Sellas. I acabem el programa amb la secció de cultura del Víctor Amela comentant amb el guionista Álvaro Augusto el documental coproduït per RTVE: Terenci. La fabulación infinita.