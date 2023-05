Xavier Trias, Afrucat i 'Les amistats perilloses'

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Xavier Trias, alcaldable de Trias per Barcelona i Junts per Barcelona. A la secció informativa parlem de la submisió química a l'oci nocturn amb Joaquim Boadas, secretari general de Fecasarm. A la tertúlia amb Ricard Fernández Déu i Manu Simarro, parlem de l'actualitat catalana i les eleccions municipals amb Lluís Falgàs. Entrevistem Manel Simon, director d'Afrucat, amb qui parlem de les restriccions per la sequera i les seves reivindicacions a causa de la manca d'aigua. Connectem amb Ramón Rupérez des de l'Estadi Olímpic de Barcelona per veure l'ambient previ als quatre concerts de Coldplay. Conversem amb Anna Bosch sobre la guerra d'Ucraïna i el racisme al futbol al Regne Unit. I acabem el programa parlant de l'obra de teatre Les amistats perilloses del Teatre Lliure, amb la directora Carol López i les actrius Marta Pérez i Elena Tarrats.