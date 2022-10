Xavier Pellicer, Elisenda Roca i 'En trànsit'

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Xavier Pellicer, diputat del Grup Parlamentari de la CUP-G. A la tertúlia amb Antonio Baños i Ricard Fernández Déu, parlem del BarMar amb Joan Puertas, president del grup de treball d'Energies Primàries de la Comissió d'Energia d'Enginyers Industrials de Catalunya. Connectem amb Estrella Moreno des del Congrés dels Diputats per saber l'última hora sobre els pressupostos i les esmenes a la totalitat. Conversem amb Anna Bosch sobre la renúncia de Liz Truss i el seu relleu al Regne Unit. Núria Rodríguez i Ferran Grao ens presenten el documental En trànsit. Connectem amb Ruben Navarro des de la Fundació Julio Muñoz Ramonet, per conversar amb Elisenda Bonet, directora del festival d'arquitectura 48H Open House BCN. I acabem el programa i la setmana amb la secció de Pep Prieto, on parlem de cine i sèries amb l'Elisenda Roca, que ens revela quines són les seves preferides.