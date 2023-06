Xavier García Albiol, 'L'illa deserta' i el restaurant Disfrutar

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. A la tertúlia amb Iva Anguera i Manu Simarro, conversem de l'actualitat política catalana amb Lluis Falgas, director de l'Aquí Parlem. Conversem sobre el curs escolar i els reptes pendents amb Belén Tascón, presidenta d'aFFaC. Coneixem com es preveu l'estiu astronòmic que arranca avui amb Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Celebrem amb el xef Eduard Xatruch el seu nomenament com a segon millor restaurant del món segons The World's 50 Best Restaurants del restaurant Disfrutar de Barcelona. I acabem el programa parlant de l'obra de teatre L'illa deserta amb els seus protagonistes: Maria Rodríguez i Miki Esparbé.