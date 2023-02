Transvasar l'aigua de Sau a Susqueda: és viable?

La neu i la pluja que han caigut durant les darreres hores a bona part del territori no reverteixen la pitjor sequera que pateix Catalunya des que es tenen registres, per la qual cosa hi podrien haver restriccions. Es planteja fer un transvasament del pantà de Sau, al 15% de la seva capacitat, al de Susqueda, per aprofitar al màxim els recursos hídrics que queden. Xavier Sànchez Vila, catedràtic d'hidrogeologia a l'Escola de Camins de la UPC, defensa que seria una operació totalment senzilla de realitzar i que milloraria la qualitat de l'aigua. "Ja hi ha una aixeta oberta. Es tracta de deixar-la passar més. Es pot dir transvasament, però és deixar passar més aigua", ha argumentat en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. Adverteix, però, que el transvasament de Sau a Susqueda podria tenir conseqüències per la fauna: "La part de l'aigua és molt senzilla. Transferir els peixos és més complicat". I explica que les sequeres de grans dimensions són "bastant recurrents": "El problema és fins a on arriba. Aquí hem arribat bastant avall".