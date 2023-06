Lu Martín: "Guardiola tornarà al Barça, però no al primer equip"

Parlem de la Champions de Pep Guardiola amb el Manchester City amb el periodista Lu Martín, en una tertúlia esportiva amb Pitu Abril i Carme Barceló. L'autor de diversos llibres sobre el santpedorenc creu que tornarà al FC Barcelona, però no com a entrenador del primer equip: "Crec que tornarà a fer alguna cosa, perquè és la seva vida". Assenyala el mal partit del Manchester City a la final de la Champions i diu que ja esperava que patissin en la final contra l'Inter de Milà. Ens explica com va viure Guardiola les hores prèvies i explica perquè prefereix estar entrenant a l'equip anglès que al català.