Teresa Jordà, Xavier Arbós i 'The Producers'

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Teresa Jordà, diputada d'ERC al Congrés i portaveu de les negociacions per a la investidura, i exconsellera del Govern. A la tertúlia amb Iva Anguera i Manu Simarro, parlem de l'amnistia amb el jurista Xavier Arbós, catedràtic de dret constitucional a la UB. Debatem amb la periodista Carme Barceló sobre el moment del futbol femení i les reclamacions de les jugadores. Connectem amb Isabel Palacios per conèixer detalls del judici a Arantxa Sánchez Vicario. I acabem el programa amb els directors teatrals Àngel Llàcer i Enric Cambray, que ens presenten el musical The Producers.