Teresa Cunillera, Guillem Clua i Xavier Puig

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Teresa Cunillera, exdelegada del govern espanyol a Catalunya. A la secció informativa, parlem del Temporada Alta amb el seu director, Salvador Sunyer. A la tertúlia amb Rafa López i Manel Manchón, coneixem que Bartomell i Rosell declaren en el cas del fitxatge pel Barça de Neymar. Conversem amb Xavier Puig, director de la Barcelona School of Management de la UPF. Connectem amb Debbie Padilla des de la Pastisseria Triomf per parlar de la venda de panellets. I acabem el programa amb la secció Pep Prieto, on parlem de cine i sèries amb en Guillem Clua, dramaturg, guionista i director escènic.