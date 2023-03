La sequera a debat, la sentència de Laura Borràs i Guillem Albà

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees al climatòleg Javier Martín-Vide, al responsable d'organització d'Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente, i a l'expert en gestió de l'aigua Joan Gaya. Ho fem coincidint amb la cimera sobre la sequera que se celebra al Parlament de Catalunya. A la secció informativa, parlem de la filtració de dades del ciberatac a l'Hospital Clínic amb Bruno Pérez, pèrit judicial informàtic forense. I amb Anna Bosch sobre la imputació a Donald Trump per suborn. A la tertúlia amb Sara González, Quico Sallés i Rafa López, analitzem el cas de Laura Borràs i la seva sentència: conversem amb Jordi Nieva-Fenoll, catedràtic de dret penal, connectem amb Magda Oranich, advocada i membre de la comissió de garanties de Junts, i escoltem les valoracions de Santi Rodríguez, secretari general del PP a Catalunya. Connectem amb Sergi Molera des de la Model per parlar amb Ana Sánchez, comissària de l’exposició fotogràfica 1.322. Refugis antiaeris de Barcelona. I acabem el programa conversant amb l'actor Guillem Albà dins la secció de cine i sèries amb el Pep Prieto, que ens presenta D'aquí no marxaré mai.