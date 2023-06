Salvador Illa, José Luis Martín Zabala i el Gamelab de Barcelona

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Salvador Illa, president del Grup Parlamentari Socialistes - Units per Avançar i primer secretari del PSC. A la tertúlia amb Toni Aira i Montserrat Nebrera, connectem amb Rodolfo Irago per parlar de l'actualitat des de Madrid. Anem amb Maria G. Coll a la sala La Paloma per parlar amb la seva propietària, Mercè March, que ens explica que recuperen els balls de saló amb orquestra en directe. Conversem amb Ivan Fernández-Lobo, fundador i director del Gamelab, sobre el moment dels videojocs i la importància del seu projecte a Catalunya. I acabem el programa conversant amb l'il·lustrador José Luis Martín, que ens presenta Desmemorias de una revista satírica, dins la secció d'en Víctor Amela.