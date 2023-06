Roger Montañola, Quimi Portet i la rebel·lió de Wagner a Rússia

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Roger Montañola, cap de llista de l'Espai CiU (PDeCAT) per Barcelona per a les eleccions generals del 23-J. A la tertúlia amb Carles Fernandez i Manel Manchon, connectem amb Anna Bosch per entendre què ha passat a Rússia amb la rebel·lió del grup Wagner. Connectem amb Ramon Ruperez des d'un casal de Fundesplai. Conversem amb el músic Quimi Portet, que ens parla de la gala Guanya't el cel del Pare Manel. I acabem el programa amb la tertúlia esportiva amb Carme Barceló, Pitu Abril i Albert Font.