Raquel Sánchez, Joaquim Bosch i Rozalén

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Raquel Sánchez, ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. A la secció informativa, parlem amb Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, sobre si convocaran la vaga. A la tertúlia amb Rafa López i Quico Sallés, connectem amb el magistrat Joaquim Bosch per parlar de la llei del 'només sí és sí'. Connectem amb Maria Moreno, enviada especial a la COP27. I parlem de la cimera del clima amb Pilar Sampietro, del programa Vida Verda. I acabem el programa amb la secció de Pep Prieto, on parlem de cine i sèries amb la cantant Rozalén, amb qui també aprofitarem per parlar del seu nou disc: Matriz.