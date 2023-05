Paula Ribó: "Les al·lèrgies augmenten, el que ve és pitjor"

La doctora Paula Ribó ens presenta Alergia, la nueva epdiemia, on trobem recomanacions i consells per combatre i tractar les al·lèrgies. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reconeix que han augmentat en els darrers temps: "El que ens ve és pitjor, tenim un problema". Explica que hi ha molts factors que fan una persona al·lèrgica, no tan sols hi ha un motiu. I destaca el paper que té la sequera: "El canvi climàtic no ens ajuda".