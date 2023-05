Els partits encaminen el discurs per la cursa electoral

Envoltat dels líders d'ERC, Ernest Maragall, fa una aposta per l'habitatge. Junts acusa els d'esquerra de no saber fer "govern" i reclama una "majoria incontestable". L'objectiu dels socialistes és recuperar la "millor Barcelona". Colau s'erigeix en l'única opció de garantir un govern progressista. La CUP dona per fet que tornarà a entrar en l'Ajuntament. Mentrestant, a Cs estan convençuts que resistiran. Concentrar el vot de la dreta és el que busca el PP. A Valents, reivindiquen el capitalisme.