Oriol Nolis ens presenta la novel·la 'La fragilidad de todo esto'. El director de RTVE Catalunya ens parla d'una obra molt íntima que va decidir escriure arran de la mort per malaltia de la seva mare. "Era tan fort el que estava vivint que tenia necessitat d'escriure-ho", ha dit en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. Defensa que no podia escriure el llibre sense obrir-se en canal: "Ha estat terapèutica l'escriptura i reparador el resultat". Per sorpresa del periodista, connectem també amb la cineasta Isabel Coixet, que ens detalla quin Nolis s'ha trobat en l'obra: "He vist a algú molt lúcid i que no s'amaga. Aquesta mirada compassiva m'ha agradat molt".