Núria Marín, Jaume Alonso-Cuevillas i Xavier Bosch

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de L'Hospitalet. A la secció informativa, connectem amb Iliana Viera des de la Ciutat de la Justícia, per conèixer la darrera hora del retorn i detenció de l'exconsellera Clara Ponsatí. A la tertúlia amb Manu Simarro, Montse Nebrera i Fidel Masreal, connectem amb Begoña Fuentes i Ramon Rupérez des del TSJC, on està citada a judici per desobediència per l'1 d'Octubre la consellera Meritxell Serret. Connectem amb Jaume Alonso-Cuevillas, advocat i diputat de Junts per Catalunya al Parlament, amb qui parlem del cas de Ponsatí i el de Laura Borràs. I acabem el programa conversant amb l’escriptor i periodista Xavier Bosch, que ens presenta la seva darrera novel·la: 32 de març.