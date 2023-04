Natàlia Garriga, visita de Joan Carles I i llibres per Sant Jordi 2023

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat. A la secció informativa parlem sobre possibles restriccions per la sequera amb Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings i president de l'Associació de Càmpings de Girona. A la tertúlia amb Toni Aira i Montse Nebrera, connectem amb Cristina de la Hoz des de la redacció de TVE Torrespaña. Parlem de la visita del rei Joan Carles I amb Màrius Carol, escriptor i periodista, i connectant amb Alba Moledo, periodista del Diario de Pontevedra. Entrevistem Albasarí Caro, directora de la Birdal Week, connectant amb Maria G. Coll. I acabem el programa amb la secció d'en Víctor Amela i fent recomanacions de llibres per Sant Jordi 2023, connectant amb la llibreria +Bernat de Barcelona, per parlar amb la propietària Montse Serrano.