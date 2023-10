El mòbil a les aules: s'ha de prohibir?

A la tertúlia del Cafè d'idees de Gemma Nierga amb Carles Fernández i Isabel Garcia Pagan, debatem sobre l'ús dels mòbils a les aules amb la sociòloga i educadora Alba Castellví, que defensa la seva prohibició i detalla els perills que poden comportar per a joves i adolescents. I connectant amb Càndid Santpere, director de l'Institut Montsacopa, on han apostat per la prohibició.