Meritxell Falgueras ens presenta el llibre 'Tasta'm. Wines and the City'

La sommelier Meritxell Falgueras ens presenta la seva primera novel·la: Tasta'm. Wines and the City. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga i Víctor Amela, ens explica què trobarem en aquest llibre on la protagonista té bona part d'ella. La també comunicadora ens parla del paper del vi en la societat i com les dones han canviat la comunicació del sector.