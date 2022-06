Manel Pérez, periodista de La Vanguardia, ens presenta el llibre La burguesía catalana, on parla de la seva decadència i pèrdua d'hegemonia. "Està poc considerada, ha perdut influència", diu en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. El cap d'economia del diari ens parla dels "comptes mirall" que van fer alguns ciutadans davant la incertesa del Procés, revela com va arribar el distanciament de la burgesia catalana d'Artur Mas i explica com part de la burgesia catalana va finançar a Manel Valls per intentar bloquejar l'independentisme a Barcelona.