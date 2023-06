Lluís Salvadó, Ernesto Ekaizer i Bob Pop

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Lluís Salvadó, president del Port de Barcelona i exsecretari d’Hisenda del Govern. A la secció informativa, coneixem les recomanacions per comprar entrades per internet i evitar fraus amb Albert Melià, director de l'Agència Catalana del Consum. A la tertúlia amb Esther Vera i Montserrat Nebrera, conversem amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer, que ens presenta Operación Jaque Mate. Parlem dels casos d'agressions sexuals grupals amb menors amb David Torrents, regidor de l’Àmbit de Protecció Social de l'Ajuntament de Badalona. Anem a la Catedral de Barcelona per veure el tradicional L'ou com balla. I acabem el programa amb la secció del Víctor Amela conversant amb el Bob Pop, que ens presenta Días simétricos.