Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Lluís Rabell, activista del moviment veïnal i expresident parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. A la secció informativa entrevistem Enric Contreras, director assistencial del Banc de Sang i Teixits. A la tertúlia amb Manel Manchon i Carles Fernández, connectem amb Laura Garcia, portaveu de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, per parlar de l'excepció ibèrica. Anem a la UPF amb Debbie Padilla per veure com arranquen les proves de selectivitat. Conversem amb Salvador Macip, investigador de la Universitat de Leicester, que ens presenta el llibre Què ens fa humans?. Connectem amb Lourdes Ballarin des de Lleida per parlar de l'onada de calor. I acabem el programa amb una edició especial de El Galliner Polític d'en Queco Novell i en Manu Simarro, acompanyats de Màrius Serra.