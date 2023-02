La llei contra les ocupacions conflictives, a debat

El Parlament de Catalunya ha aprovat una nova llei per fer front a les ocupacions conflictives, que no ha estat absenta de polèmica. Montse Serrano, advocada del Col·lectiu Ronda, considera que és un "pedaç", "si no superem la lentitud de la justícia i el problema d'habitatge". En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reconeix que no distingeix si hi estan implicades persones vulnerables: "És un concepte jurídic indeterminat. És molt subjectiu", insisteix. En un debat, Alberto Izquierdo, secretari del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, critica que "protegeix" als grans tenidors, però ha "deixat fora de la protecció a les víctimes", en referència a les comunitats de propietaris i als petits propietaris. I també acusa l'Ajuntament de Barcelona de no actuar amb fermesa contra les ocupacions: "El que han fet amb la llei és ampliar la burocràcia".