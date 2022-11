Karmele Marchante ens presenta No me callo, un llibre que recull les seves memòries personals i professionals, amb aspectes que mai abans havia revelat públicament. La periodista ens parla de la seva dura infantesa i explica que el seu pare era un maltractador. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, revela que l'Opus Dei li va salvar la vida: "Volien pillar-me, però jo em divertia. Van dir als meus pares que tenia fusta per ser periodista". Recorda com va entrar a la roda dels programes del cor, a través del Tómbola de Canal Nou. I assegura que es va sentir molt malament al Salvame: "Era maltractament de veritat".