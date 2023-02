Josep Rius, pista d'aterratge al mar i 'Bailar la locura'

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Josep Rius, vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, i diputat al Parlament. A la secció informativa parlem amb el director Andrés Morales, director assistencial del Pediatric Cancer Center Barcelona de l'Hospital Sant Joan de Déu, sobre el tumor cerebral que han curat a un nen amb un fàrmac per càncer de pulmó en adults. A la tertúlia amb Esther Vera i Manu Simarro, connectem amb Rodolfo Irago per parlar de l'actualitat des de Madrid i conversem sobre la política catalana amb Lluís Falgàs. Entrevistem Joaquim Coello, enginyer naval i un dels impulsors de la proposta d'ampliar l'aeroport del Prat amb una nova pista sobre el mar. I acabem el programa parlant amb la Marta Espar i Maiol Virgili sobre el documental Bailar la locura.