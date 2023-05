Josep Maria Bunyol ens presenta Per un grapat d’històries. Moments mítics del cinema, un llibre d'anècdotes del món del cinema, a través de 18 relats. "No parlem tant de les pel·lícules, com de les històries humanes", ha explicat en la secció de Pep Prieto al Cafè d'idees de Gemma Nierga. El periodista expert en cine i sèries ens desvetlla també quins són els seus films preferits, mentre Prieto ens parla de la gran estrena del cap de setmana.