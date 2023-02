Jordi Clotet ens presenta el llibre Las 7 puertas para comprar tu vivienda y acertar. El personal shopper immobiliari ens explica en què consisteix la seva feina i quines són les claus per comprar un habitatge que trobarem al llibre: "Les immobiliàries venen pisos, jo ajudo a comprar pisos", ha dit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, sosté que la compra d'un pis no depèn tant del macromercat: "Sempre és un bon moment per comprar un habitatge, en funció de les circumstàncies de cadascú".