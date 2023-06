Joaquim Nadal, menors a Badalona i 'El ventilador'

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitats del Govern. A la tertúlia amb Toni Aira i Montse Nebrera, parlem amb Isabel Palacios del cas de presumpta corrupció a Sitges, i del requeriment de detenció de Llarena a Ponsatí. Analitzem els casos d'abusos entre menors i l'absentisme a Badalona amb Marina Peyrí, directora Fundació Germina a la ciutat. Connectem amb Maria G. Coll des de la Pastisseria Triomf per parlar amb l'Antoni Bellart, president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, per conèixer com preparen la revetlla de Sant Joan. I acabem el programa parlant del documental El ventilador. Una història de rumba amb el Xavi Collado, productor executiu, i el Dani Salvat, net del Peret, dins la secció d'en Víctor Amela.