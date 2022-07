En el darrer programa de la temporada, Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Joan Subirats, ministre d'Universitats del Govern d'Espanya. A la secció informativa parlem amb Berta Bonastre, directora Hockey Women’s World Cup. A la tertúlia Quico Sallés i Rafa López, connectem amb Sergi Molera per veure com estan afectant les vagues a l'aeroport del Prat i amb Isabel Palacios per conèixer els detalls del judici contra l'acusat d'assetjar a Paula Bonet. Conversem sobre la campanya turística d'estiu amb Marti Sarrate, vicepresident d’ACAVE. Coneixem una app que permet fer àlbums de viatge mentre viatgem, connectant amb Roger Planas, CEO de 51Trips. I acabem el programa i el curs parlant cine i series amb en Pep Prieto i la Valeria Milara, i donem el relleu de la franja de Ràdio 4 amb el Xavi Martínez, que ens parla del seu nou programa Xavifòrnia. I connectem amb Sergi Loras per conèixer quin temps ens espera aquest estiu.