Jéssica Albiach, Dorian i l'ONG Superació

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Jéssica Albiach, presidenta d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya. A la secció informativa, parlem de l'inici de La Patum 2023 amb Andreu Comas, regidor de turisme i festes de l'Ajuntament de Berga. A la tertúlia amb Toni Aira i Manu Simarro, connectem amb la periodista Cristina de la Hoz per comentar l'actualitat des de Madrid. Connectem amb María Ríos des del Campus de la UPF Ciutadella per veure com ha arrancat la selectivitat. Zouhair Zammouri Ochen ens presenta l'ONG Superacció, i coneixem el cas d'Habibou Idrissou. I acabem el programa conversant amb el grup Dorian, que ens parla del seu darrer videoclip Techos de cristal i el concert Una noche en vida que faran al Liceu.