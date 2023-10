Javier Pacheco, Pallassos Sense Fronteres i equipatge de mà

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya. A la tertúlia amb Manu Simarro i Jaume Clotet parlem de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez amb Rodolfo Irago, i connectem amb Lluis Falgàs per conèixer l'actualitat catalana des del Parlament de Catalunya. Lorena Amo ens resumeix els aldarulls dels darrers dies en diversos municipis, i en parlem amb Lourdes Borrell, alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, per saber si té por que s'estenguin a la seva festa major. Ens preguntem si l'equipatge de mà als avions serà gratuït amb Dan Miró, advocat expert en dret aeronàutic. I acabem el programa parlant dels 30 anys de Pallassos Sense Fronteres amb l'animador i pallasso Pep Callau, i connectant amb la Sara Aguareles, exalumna de l'escola Projecte de Barcelona.