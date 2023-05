Jaume Guardiola, Santi Moix i Jordi Bianciotto

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Jaume Guardiola, president del Cercle d'Economia. A la secció informativa, entrevistem Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil. A la tertúlia amb Toni Aira i Montse Nebrera, parlem amb Arnau Ors, jove que votarà per primera vegada aquest 28M. Connectem amb Antonio Delgado, corresponsal de RNE a París, per conèixer el veto als vols que es puguin substituir per un viatge amb trens de menys de dues hores i mitja. Parlem de la figura de Tina Turner amb el crític musical Jordi Bianciotto, que també ens parla dels concerts de Coldplay a Barcelona. I acabem amb la secció cultural d'en Víctor Amela conversant amb el pintor Santi Moix, que ens presenta La costa dels mosquits.