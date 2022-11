Jaume Figueras, Premi Gaudí d'Honor 2023

La junta directiva de l'Acadèmia del Cinema Català ha distingit Jaume Figueras amb el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2023. L'entitat destaca la seva importància com a cronista de cinema, a través de la qual ha contribuït com pocs a la generació de vocacions cinematogràfiques del país. El del director i presentador de l’històric programa Cinema 3 de TV3 ens explica que se sent content pel premi, però reconeix que també el va sorprendre que es reconegués a un periodista. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que prefereix definir-se com a cronista cinematogràfic, no com a crític: "He intentat fer de corretja de transmissió entre el bon cine i l'espectador".