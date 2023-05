Jaume Collboni, Meritxell Falgueras i abusos a la universita

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Jaume Collboni, alcaldable del PSC a Barcelona i president dels socialistes a la ciutat. A la secció informativa parlem del City-Madrid amb Pitu Abril. A la tertúlia amb Toni Aira i Montserrat Nebrera, parlem dels abusos de professors universitaris amb la psicòloga Barbara Biglia, professora agregada del programa Serra Húnter de la URV. Connectem amb Ramon Ruperez des de Casa Amatller per parlar del nou Museu Digital amb Jordi Sellas, director artístic de l'IDEAL Barcelona i del Museu Digital Casa Amatller. Parlem de l'augment de persones en extrema vulnerabilitat amb Josep Quitet, president de Creu Roja Catalunya. I acabem el programa amb la secció d'en Víctor Amela on conversem amb la sommelier i comunicadora Mertixell Falgueras, que acaba de publicar la seva primera novel·la: Tasta'm. Wines and the City.