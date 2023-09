Jaume Asens, Dolors Feliu i la Diada de Catalunya

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Jaume Asens, negociador de Sumar amb Junts i expresident d'Unidas Podemos al Congrés. A la secció informativa connectem amb Adam Casado, turista català al Marroc, per conèixer com ha viscut el terratrèmol. A la tertúlia amb Esther Vera i Fidel Masreal, parlem amb Dolors Feliu, presidenta de l'ANC, i valorem la manifestació de la Diada de Catalunya marcada per l'amnistia i les negociacions d'investidura. Comentem l'actualitat des de Madrid amb la periodista Cristina de la Hoz. I acabem el programa amb el Galliner Polític de Manel Lucas i Manu Simarro.