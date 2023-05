Aigua és Vida demana remodelar el model de gestió de l'aigua

Dante Maschio, portaveu d'Aigua és Vida, explica que convoquen la Cimera Social contra la Sequera en rasposa al "fracàs" de la del Govern: "Va ser una baralla electoralista. No es vol afrontar el debat de fons". Creu que el decret és "un bon punt" per afrontar la sequera, però apunta altres mesures on es podria avançar. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que la qüestió de fons sobre la sequera va lligat al "model caduc de gestió de l'aigua": "El debat és com contenir la demanda i prioritzar els usos". Creu que el debat de relacionat amb les dessaladores és "una mica trampós" perquè "no abordem la contenció de la demanda": "Que es planifiqui la gestió de l'aigua", reivindica. Veu "possible" que hi hagi talls a l'aigua de boca a les ciutats.

Per la seva part, Manel Simón, director d'Afrucat, explica que la producció espanyola també es veurà fortament afectada pel tancament del canal d'Urgell, que podia suposar que alguns productors haguessin de plegar. I destaca que el sector afecta de forma "molt important" a tota l'economia catalana: "Demanem estar a l'altura d'una situació sobrevinguda, climàtica i no assegurada".